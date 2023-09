Bundesliga: Nächste Pleite! Traumtor schockt Union - zweiter Sieg für Heidenheim

Union Berlin befindet sich weiter im freien Fall. Das Team von Trainer Urs Fischer kassierte beim Aufsteiger 1. FC Heidenheim die vierte Bundesliga-Niederlage in Serie. Die Köpenicker musste sich gegen das Team von Frank Schmidt mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Insgesamt war es sogar die fünfte Pflichtspielpleite in Serie, die Berliner gehen angeschlagen in ihre Heimspielpremiere in der Champions am Dienstag gegen Sporting Braga.