Deal vor dem Aus: Kolo Muani bleibt wohl in Frankfurt

Streikprofi Randal Kolo Muani muss wohl beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt bleiben. Der vom Stürmer angepeilte Wechsel zum französischen Meister Paris St. Germain stand nach SID-Informationen am frühen Freitagabend unmittelbar vor dem Aus, weil Frankfurt nicht den erhofften Ersatz für Kolo Muani bekommt. Zuerst hatten das Fachmagazin kicker und Sky dies berichtet. Bis kurz vor Schließung des Transferfensters in Deutschland hatte es Verhandlungen zwischen der SGE und PSG gegeben.

PSG hatte letztlich wohl 75 Millionen Euro plus 15 Millionen Euro Bonuszahlungen geboten. Für Frankfurt ein annehmbares Angebot, es fehlte allerdings der Ersatz für den Angreifer: Der angestrebte Transfer des gehandelten PSG-Profis Hugo Ekitike kam nicht zustande, weil der 21-Jährige mit Ablöse und Gehalt deutlich zu teuer gewesen wäre. In Deutschland schloss das Transferfenster am Freitag um 18.00 Uhr, in Frankreich dagegen sind Einkäufe noch bis 23.00 Uhr möglich.