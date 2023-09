Plea überragt: Gladbach feiert ersten Sieg unter Seoane

Borussia Mönchengladbach hat dank eines überragenden Alassane Plea den Negativtrend gestoppt und den ersten Sieg in der Fußball-Bundesliga unter Trainer Gerardo Seoane gefeiert. Die Fohlen gewannen im Kellerduell beim VfL Bochum mit 3:1 (3:0) und verließen damit am sechsten Spieltag den Kreis der noch erfolglosen Teams.

Vor allem die schnellen Jordan Siebatcheu, Honorat und Plea sorgten ständig für Gefahr in der Bochumer Hälfte. So war es der Franzose, dessen abgefälschter Schuss auf der Latte der Gastgeber landete (18.).

Neun Minuten später machten es die Gäste dann besser. Plea startete über die linke Seite und legte überlegt in die Mitte zu Neuhaus, der aus dem Rückraum die Führung erzielte. Nach einer kurzen Unterbrechung durch Rauchbomben aus dem Gladbacher Block ging es unverändert weiter. Max Wöber verlängerte eine Ecke in Richtung von Plea, der aus kurzer Distanz per Kopf zum 2:0 traf - sein erstes Tor seit dem 8. November 2022, ebenfalls in Bochum.