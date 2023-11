Bundesliga: 1. FC Union Berlin – Eintracht Frankfurt (Samstag, 15:30 Uhr)

Der 1. FC Union Berlin konnte in den letzten sieben Spielen nicht punkten. Mit Eintracht Frankfurt kommt am Samstag auch noch ein starker Gegner. Beim SV Werder Bremen gab es für Union am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:2-Niederlage. Gegen Borussia Dortmund war für die Eintracht im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin.