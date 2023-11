Sport Bild: Vorzeichen für Eberl bei Bayern „gut wie nie“

Beim Fußball-Rekordmeister Bayern München könnte in der Causa Max Eberl bald eine Entscheidung fallen. Wie die Sport Bild berichtete, stünden die Vorzeichen für eine Eberl-Verpflichtung als Sportvorstand mit Blick auf die Aufsichtsratsitzung am 13. November „gut wie nie“. Dies soll auch am verbesserten Verhältnis zwischen Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge liegen, die als Aufsichtsratsmitglieder über die Personalie mitentscheiden.