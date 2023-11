Watzke: Mit Bayern nicht auf Augenhöhe - "Abstand können wir in nächsten Jahren nicht verringern"

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sieht den FC Bayern auch in naher Zukunft wirtschaftlich enteilt.

„Finanziell begegnen wir uns nicht auf Augenhöhe, und diesen Abstand werden wir auch in den kommenden Jahren nicht verringern können. Dafür bewegt sich der FC Bayern in einem wirtschaftlich zu starken Umfeld“, sagte Watzke vor dem Topspiel der Fußball-Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr) der Sport Bild.