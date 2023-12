Bundesliga: BVB-Stars Hummels und Reus vor ungewisser Zukunft

Der BVB will, der BVB muss auf dem Transfermarkt aktiv werden! Und dabei die aktuellen Spieler nicht aus den Augen verlieren. Einige Verträge, auch die der Urgesteine Marco Reus und Mats Hummels, laufen in einem halben Jahr aus. Werden sie weiterhin das schwarz-gelbe Trikot tragen?

Sechs Verträge laufen im Sommer aus

BVB-Stars Hummels und Reus weiterhin in Schwarz-Gelb?

Hummels spielt bereits seine 14. Saison (mit Unterbrechung) in schwarz-gelb. Marco Reus ist seit 2012 in Dortmund. Hummels ist, neben Torwart Gregor Kobel, der stärkste Dortmunder in der laufenden Hinrunde. Der 35-Jährige kam in 14 von 16 möglichen Bundesliga-Spielen zum Einsatz.