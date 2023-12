Bundesliga heute: Bochum - Wolfsburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Im heutigen Bundesliga-Spiel trifft der VfL Bochum 1848 auf den VfL Wolfsburg. Das Match findet am 02.12.23 (Samstag) um 15:30 Uhr statt. Die bisherige Bilanz spricht für die Wölfe aus Wolfsburg, die nur eins der letzten acht Bundesligaspiele gegen den VfL Bochum verloren haben. Sie konnten vier der letzten fünf Duelle für sich entscheiden und könnten nun erstmals drei Spiele in Folge gegen Bochum gewinnen. In der vergangenen Saison feierten die Niedersachsen ihre beiden höchsten Bundesliga-Siege gegen die Bochumer.

Bochums Heimschwäche und Wolfsburgs Auswärtsflaute

Die Bochumer sind in dieser Bundesligasaison noch ohne Heimsieg, während die Wolfsburger ihre letzten fünf Bundesliga-Auswärtsspiele verloren haben. Dies stellt für beide Teams eine Herausforderung dar. Der VfL Bochum blieb zuletzt erstmals seit Januar/Februar 2022 in vier Bundesligaspielen in Folge ungeschlagen, während der VfL Wolfsburg mit dem 2:1 gegen RB Leipzig eine Flaute von fünf Bundesliga-Spielen ohne Sieg beendete.

Schlüsselspieler und taktische Überlegungen

Ein Schlüsselspieler für Bochum könnte Kevin Stöger sein, der in dieser Spielzeit der Bochumer mit den meisten Ballaktionen und gespielten Pässen ist. Bei Wolfsburg ist Jonas Wind zu beachten, der neun der 17 Tore des VfL Wolfsburg in dieser Bundesliga-Saison erzielte. Taktisch könnte es für Bochum von Vorteil sein, ihre Standardsituationen zu verbessern, da sie in dieser Bundesligasaison erst drei Tore nach Standardsituationen erzielt haben. Wolfsburg hingegen sollte seine Defensive stärken, da sie an den letzten sechs Spieltagen die zweitmeisten Gegentore kassierten.

Wird VfL Bochum 1848 gegen VfL Wolfsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird BOC gegen WOB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: VfL Bochum 1848 gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Bochum 1848 gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

