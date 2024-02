Bjelica setzt auf Heimstärke: "Können jeden schlagen"

Fußball-Bundesligist Union Berlin baut im Duell mit Borussia Dortmund auf die eigene Heimstärke. "Natürlich rechnen wir uns Chancen aus. In unserem Stadion können wir jeden schlagen", sagte Trainer Nenad Bjelica vor der Partie gegen den strauchelnden BVB in der Alten Försterei am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Das ist eine schöne Herausforderung, wir wollen natürlich drei Punkte holen."