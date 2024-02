"Hoffnung stirbt zuletzt": Kovac lechzt nach Sieg gegen VfB

Die Sehnsucht nach dem ersten Sieg in diesem Jahr ist groß, die kommende Aufgabe aber denkbar knifflig. Trainer Niko Kovac will mit dem Bundesligisten VfL Wolfsburg mal wieder ein Fußballspiel gewinnen. „Wir haben das Selbstvertrauen, dass wir endlich mal die drei Punkte holen. Das würde uns helfen, auch von der Seele her“, sagte der 52-Jährige vor der Partie gegen den gegen Champions-League-Anwärter VfB Stuttgart am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky).