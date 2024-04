Historische Meisterschaft? Bayer Leverkusen könnte ausgerechnet in Dortmund feiern

Nach dem vergangenen Spieltag zweifeln nur noch die Wenigsten am ersten deutschen Meistertitel für Bayer Leverkusen.

Schließlich hat die Werkself sieben Spieltage vor Schluss 13 Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten FC Bayern. Eine so große Führung hat zu diesem Zeitpunkt noch kein Bundesliga-Tabellenführer hergegeben.

Läuft es weiterhin perfekt für Leverkusen, könnte das Team von Trainer Xabi Alonso bereits am 29. Spieltag – also in knapp zwei Wochen – den Meistertitel perfekt machen.