Abenteuer Bundesliga: Kiel legt am 1. Juli los

Aufsteiger Holstein Kiel startet am 1. Juli in sein Bundesliga-Abenteuer. Bereits vor dem offiziellen Trainingsauftakt bittet Trainer Marcel Rapp (45) seine Spieler um Lewis Holtby (33) zu Leistungstest und der sportmedizinischen Untersuchung (27. und 28. Juni). Vom 27. Juli bis zum 4. August reisen die Störche in ein Trainingslager nach Seefeld in Österreich, wie der Klub am Freitag mitteilte.