Reschke sieht Wirtz nicht in München

"Festzuhalten bleibt, dass es eine sensationelle Entscheidung von ihm war, ohne jeden Zweifel in Leverkusen zu bleiben", sagte Reschke weiter über Wirtz (21): "Das hat alles, was den Jungen betrifft, noch einmal runder gemacht und ist ein mächtiger Vertrauensbeweis." Diesen hätte sich Bayer, "allen voran" Trainer Xabi Alonso und Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes, "im Dialog mit ihm und der Familie erarbeitet. Florian zahlt es mit Zins und Zinseszins zurück."

In München wüssten sie laut Reschke, dass sie in Musiala (21) "einen Goldschatz" besäßen. "Wirtz und Musiala sind beide auf dem direkten Weg zur absoluten Weltklasse", schwärmte er und betonte: "Im Moment sehe ich einen Nasenspitzenvorsprung bei Florian. Dass wir in Deutschland überhaupt so außergewöhnliche Spieler haben, ist unfassbar."