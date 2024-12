Zäher Bayer-Sieg - aber Wirtz wieder "ein Genuss"

Florian Wirtz nahm den Ball im Vollsprint elegant mit, frech tunnelte er Eric Smith - und schoss Bayer Leverkusen dann mit seinem eiskalten Abschluss einmal mehr in die Erfolgsspur. Entsprechend ausgiebig lobten der Trainer und die Mitspieler den Ausnahmekönner nach dem herausragenden Führungstreffer beim 2:1 (2:0) gegen den FC St. Pauli.

Wirtz rettet Bayer

Nach dem ersten Treffer baute Jonathan Tah die Führung für die Leverkusener schnell aus, im zweiten Durchgang schaltete die Werkself aber in den Verwaltungsmodus. "Klar war das nicht immer perfekt", gab Kapitän Lukas Hradecky vier Tage nach dem Pokalcoup bei Bayern München (1:0) zu. Dass Leverkusen dennoch den fünften Pflichtspielsieg in Serie feierte, lag nicht zuletzt an Wegbereiter Wirtz.