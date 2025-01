Offiziell: Beste wechselt nach Freiburg

Nach einem halben Jahr in Portugal kehrt Beste in die Bundesliga zurück.

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat wie erwartet Flügelspieler Jan-Niklas Beste (26) von Benfica Lissabon verpflichtet. Wie der Verein am Freitagabend mitteilte, wurde über die Vertragsinhalte Stillschweigen vereinbart. Der Pay-TV Sender Sky hatte zuvor über eine Ablöse von acht Millionen Euro plus Boni spekuliert. Auch der kicker ging von ähnlichen Summen aus.

"Es entstehen Konstellationen, da sollte man nicht zögern, sie umzusetzen. Die Chance, Niklas in unseren Kreis zu holen, war so eine Möglichkeit", wird Sportdirektor Klemens Hartenbach in der Mitteilung zitiert. SC-Trainer Julian Schuster hatte in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den VfL Bochum schon durchblicken lassen, dass Beste noch keine Option für das Spiel beim VfL am Samstag (15.30 Uhr/Sky) sein wird.