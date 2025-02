Interne Zweifel beim FC Bayern? Eberls schwieriger Spagat

Max Eberl reagiert auf einen Bericht, dass er beim FC Bayern unter besonderer Beobachtung steht. SPORT1 ordnet ein und verrät, was vom Aufsichtsrat besonders kritisch beäugt wird.

Am Donnerstagabend hat ein brisanter Bericht des kicker über Bayern -Sportvorstand Max Eberl für Aufsehen gesorgt. Darin hieß es, dass der 51-Jährige inzwischen einige Irritationen hinter den Kulissen ausgelöst habe, weil er angeblich in Sachen Vertragsverlängerungen und Kommunikation mit der Vereinsspitze zu Alleingängen neige. Eberl reagiert nun mit Gelassenheit.

„Ich habe ehrlicherweise geschmunzelt. Aber fehlende Kommunikation? Sorry. Ob sie immer richtig ist, darüber können wir reden, aber fehlende Kommunikation definitiv nicht“, antwortete Eberl auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Holstein Kiel (Samstag, 15:30 Uhr im LIVETICKER) sichtlich amüsiert.

„Ich bin jetzt acht, neun Monate hier und habe das Gefühl, die ganze Vergangenheit wird dir um den Hals gehängt, was vielleicht Gehaltskosten betrifft oder dergleichen“, ergänzte der Bayern-Boss.

Eberl ist „natürlich unter Beobachtung“

Auch SPORT1 -Chefreporter Stefan Kumberger äußerte sich im neuen Live-Format SPOTLIGHT zu dem Bericht: „Ich weiß, dass er natürlich unter Beobachtung ist und nicht alles positiv gesehen wird, was er macht. Da geht es vor allem um die finanziellen Dinge und die aktuellen Verhandlungen mit Jamal Musiala, Alphonso Davies und Joshua Kimmich.“

Eberl sei dafür grundsätzlich bereit, viel Geld auszugeben, was der Aufsichtsrat kritisch beäugt. Dieser muss bei den Bayern ab einer gewissen Größenordnung jedoch zustimmen. Kumberger hält sogar folgendes Szenario für denkbar: „Ich möchte den Teufel nicht an die Wand malen, aber es kann passieren, dass Max Eberl etwas aushandelt und der Aufsichtsrat dann sagt: ‚Schön, aber uns ist das zu teuer.‘“

Kumberger erklärte weiter, dass Eberl aber auch ohne den Bericht gewusst habe, dass er unter Beobachtung steht: „Ich würde das daher nicht so heiß essen, wie es gekocht wurde. Aber klar ist, der Druck ist da.“

Wirklich überraschen darf das jedoch keinen, der dieses Amt bei Bayern übernimmt. „Du hast über dir Leute wie den CEO oder Aufsichtsratsvorsitzenden. Du hast Leute, die kein hohes Amt mehr haben, aber Einfluss. Du hast Angestellte, die Wünsche haben, Medien, die Druck machen und du hast die Fans. Man steht in der Mitte und kriegt von überall die Raketen ab“, sagte Kumberger.

So werden Alleingänge zwar kritisch beäugt, doch zu sehr am Rockzipfel von Ehrenpräsident Uli Hoeneß zu hängen, bringt einem auch schnell Kritik ein, wie Hasan Salihamidzic in seiner Bayern-Zeit erfahren musste.