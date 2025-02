Leihe abgebrochen: Bayern holt Vidovic zurück

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hat die Leihe von Offensivtalent Gabriel Vidovic vorzeitig beendet. Wie die Münchner am Dienstagmorgen mitteilten, kehrt der 21-Jährige mit sofortiger Wirkung an die Säbener Straße zurück, Vidovic war eigentlich bis Saisonende an den Ligakonkurrenten FSV Mainz 05 ausgeliehen.