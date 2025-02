Neuer: "Job-Sharing" mit Urbig geplant

„Job-Sharing“ im Bayern-Tor: Kapitän Manuel Neuer soll in Zukunft auf Spiele verzichten, um Neuzugang Jonas Urbig Einsätze bei Fußball-Rekordmeister Bayern München zu ermöglichen. „Es ist so, dass es eine Absprache gibt“, verriet Neuer am Dienstag: „Wir versuchen natürlich, dass sich der Jonas weiter entwickeln kann und das kann er ja nur, wenn er auch spielt.“