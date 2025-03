Ducksch und sein Freistoß-Kunstwerk: "Geschenk" für den Sohn

In der 25. Minute hatte sich Ducksch den Ball zurechtgelegt, sehr spitzer Winkel, fast auf der Grundlinie, eigentlich eine schwierige Position. Doch der 31-Jährige zirkelte gekonnt, vom Innenpfosten tropfte der Ball ins Tor. "Er saß schräg hinter mir und müsste die Flugkurve gut gesehen haben", sagte Ducksch mit einem Grinsen im Gesicht, der Sohn saß in Reihe zwei - natürlich im grün-weißen Trikot des Papas mit der Nummer 7.

In Kiel schaffte Ducksch den Durchbruch als Profi, anderthalb Jahre kickte er einst für die Störche. Sein Sohn lebt immer noch an der Förde bei seiner Mutter, aber Ducksch versucht, so viel Zeit wie möglich mit ihm zu verbringen. "Ich fahre so oft hoch, wie es geht, und sehe ihn eigentlich jede Woche", sagte Ducksch einmal der Deichstube.