"Verwöhnt" und "auf die Fresse gekriegt": Freiburg ernüchtert

Ein Torverhältnis von 2:7, enttäuschende Leistungen und das Tabellen-Schlusslicht: Der SC Freiburg sieht sich nach der nächsten bitteren Niederlage in der Fußball-Bundesliga auf dem Boden der Tatsachen angekommen. "Wir waren die letzten Jahre verwöhnt", sagte Kapitän Christian Günter: "Jetzt haben wir zweimal auf die Fresse gekriegt, jetzt müssen wir schauen, dass wir zusammenstehen und da gemeinsam rauskommen."

An den "ganz einfachen Dinge" und der "Leidenschaft" müsse in der Länderspielpause gearbeitet werden, sagte Günter. Dem Europa-League-Teilnehmer fehlten beim 1:4 (0:1) beim Aufsteiger 1. FC Köln vor allem die "Basics", wie auch Abwehrchef Matthias Ginter monierte.