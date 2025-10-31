Dortmund in Augsburg ohne Schlotterbeck - Can dabei

SID 31.10.2025 • 15:34 Uhr Trainer Niko Kovac muss am Abend beim FC Augsburg seine Abwehr umbauen.

Ohne Nico Schlotterbeck, dafür mit Rückkehrer Emre Can hat Borussia Dortmund die Reise zum Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Augsburg angetreten. Wie die Ruhr Nachrichten meldeten, erhalte Schlotterbeck eine „schöpferische Pause“ und werde überdies von einer leichten Erkältung geplagt. Der 25-Jährige war erst Mitte September nach überstandener Meniskusverletzung zurückgekehrt. Dafür ist überraschend Kapitän Can im Spieltagskader dabei, er hatte aufgrund einer schweren Adduktorenverletzung monatelang gefehlt.