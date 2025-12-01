Newsticker
Bild: Augsburg trennt sich von Wagner

Bild: Augsburg trennt sich von Wagner

Der 38-Jährige hatte den Trainerposten erst im Sommer übernommen.
Sandro Wagner ist nicht mehr Trainer des FC Augsburg
Sandro Wagner ist nicht mehr Trainer des FC Augsburg
© IMAGO/Pressefoto Rudel/SID/Robin Rudel
SID
Der 38-Jährige hatte den Trainerposten erst im Sommer übernommen.

Der kriselnde Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat sich nach Informationen der Bild von Trainer Sandro Wagner getrennt. Der 38-Jährige hatte den Posten erst im Sommer übernommen. Nach zwölf Spieltagen steht der FCA mit lediglich zehn Punkten auf Platz 14.

Am Samstag hatte Augsburg bei der TSG Hoffenheim mit 0:3 verloren. Der Verein bestätigte die Trennung zunächst nicht.

