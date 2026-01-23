Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Ilzer warnt vor kriselnden Frankfurtern

Ilzer warnt vor kriselnder Eintracht

Die Kraichgauer im Höhenflug, der kommende Gegner im Sinkflug: Dennoch erwartet der Coach der TSG Hoffenheim eine knifflige Aufgabe gegen Eintracht Frankfurt.
Nach dem FC Bayern zeigt die TSG Hoffenheim aktuell den besten Fußball der Liga – davon ist Andrej Kramarić überzeugt. Im Interview spricht der Offensivspieler über seine Erfahrungen bei der TSG, die Entwicklung der Mannschaft und warum Hoffenheim realistische Chancen auf die Champions League hat.
SID
Die Kraichgauer im Höhenflug, der kommende Gegner im Sinkflug: Dennoch erwartet der Coach der TSG Hoffenheim eine knifflige Aufgabe gegen Eintracht Frankfurt.

Trainer Christian Ilzer will sich mit der TSG Hoffenheim nicht von der aktuellen Krise bei Eintracht Frankfurt blenden lassen. „Der Gegner ist nach wie vor eine sehr starke Mannschaft, auch wenn sie aktuell gewisse Probleme haben. Sie haben sehr viel Qualität“, sagte der 48-Jährige auf der Pressekonferenz: „Es ist ein aktueller Champions-League-Teilnehmer und damit eine große Herausforderung für uns. Wir stellen uns auf einen Gegner ein, der sehr energievoll sein wird.“

Die Vorbereitung auf die Partie am Samstag (15.30 Uhr) sei durch die Entlassung von Dino Toppmöller und die Übernahme von Interimscoach Dennis Schmitt etwas komplizierter geworden. „Immer wenn ein Trainerwechsel ist, muss man gewisse Dinge antizipieren“, erklärte Ilzer: „Wir haben versucht, uns am Mittwoch in der Champions League einen Eindruck zu verschaffen. Wir werden uns sehr stark auf die Art und Weise konzentrieren, wie wir selbst auftreten wollen.“

Hoffenheim: Hlozek fehlt weiterhin

Die TSG liegt derzeit als Dritter auf Kurs Champions League, könnte den direkten Konkurrenten aus Frankfurt mit einem Auswärtssieg bereits um neun Zähler distanzieren.

Fehlen wird allerdings erstmal Angreifer Adam Hlozek. „Das dauert definitiv noch, er hat eine schwerwiegende Muskelverletzung an der Wade“, teilte Ilzer mit.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite