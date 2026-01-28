Warten auf Riera: Frankfurt auch am Samstag noch unter Schmitt

SID 28.01.2026 • 23:32 Uhr Auch in Leverkusen wird der Interimstrainer auf der Bank sitzen, das stellte Sportvorstand Markus Krösche am Mittwochabend klar.

Eintracht Frankfurt wird auch das anstehende Wochenende in der Fußball-Bundesliga noch ohne neuen Cheftrainer absolvieren. „Das bestehende Trainerteam wird auch gegen Bayer Leverkusen auf der Bank sitzen“, sagte Sportvorstand Markus Krösche am Mittwochabend nach dem Champions-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur (0:2). Im Spiel gegen die Werkself am Samstag (15.30 Uhr/Sky) steht damit erneut Interimstrainer Dennis Schmitt gemeinsam mit Alexander Meier in der Verantwortung.

Medienberichten zufolge steht die Eintracht vor einer Verpflichtung des Spaniers Albert Riera, Krösche äußerte sich am Abend nicht näher zu einem aktuellen Stand bei der Trainersuche: „Wir sind in sehr guten Gesprächen und verkünden dann etwas, wenn es etwas zu verkünden gibt.“

Die Bild hatte zuvor bereits von einer Einigung mit Rieras slowenischem Klub NK Celje berichtet. Die Hessen sollen demnach eine Ablöse im Bereich von 1,3 Millionen Euro überweisen, der neue Coach einen Vertrag über zweieinhalb Jahre bis Sommer 2028 erhalten.