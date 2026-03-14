Bundesliga heute: Leverkusen - Bayern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 14.03.2026 • 12:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der BayArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Bayer 04 Leverkusen empfängt am Samstagnachmittag den FC Bayern München in der heimischen BayArena. Auf der Bank der Werkself nimmt Cheftrainer Kasper Hjulmand Platz, während beim deutschen Rekordmeister Vincent Kompany die Kommandos gibt.

Die Münchner reisen mit sieben Pflichtspielsiegen in Serie an und haben in dieser Bundesliga-Saison bereits 92 Treffer erzielt – Ligarekord nach 25 Spieltagen. Allerdings endeten die vergangenen drei Ligaauftritte der Bayern in Leverkusen ohne vollen Erfolg (1U 2N).

Leverkusen - Bayern LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Leverkusens Spielidee wird durch die Gelbsperre von Alejandro Grimaldo erschwert: Der Spanier führt vereinsintern sowohl die Torbeteiligungen (11) als auch die Hereingaben in den Strafraum (143) an. Hinzu kommt, dass Bayer in den ersten zehn Ligapartien des Jahres lediglich 15 Punkte sammelte – der schwächste Start seit 2021.

Die jüngste Champions-League-Partie gegen Arsenal hinterließ zusätzlichen Frust, weil Sportchef Simon Rolfes den späten Elfmeterpfiff zum 1:1 als „glasklar“ falsch bewertete und Hjulmand die Entscheidungsfindung kritisierte. Hoffnung macht der Aufschwung von Teenager Christian Kofane, der in den vergangenen drei Bundesliga-Begegnungen vier Scorerpunkte beisteuerte.

Kompanys Offensivmaschine: Bayern reist mit Rekordzahlen an

Unter Vincent Kompany präsentiert sich der FC Bayern in bestechender Form: In 80 % seiner Ligaspiele traf der FCB in beiden Halbzeiten, auswärts sogar in 75 % der Fälle. Die Münchner blieben in den letzten 21 Bundesliga-Auswärtsspielen ungeschlagen (16S 5U) und haben in dieser Saison in 96 % aller Partien noch vor der Pause eingenetzt. Luis Díaz steht bereits bei 25 Scorerpunkten in 24 Einsätzen, Harry Kane erzielte in seinen vergangenen vier Bundesligaspielen jeweils mindestens zwei Treffer – ein eingestellter Ligarekord.

Bemerkenswert: Gegen keinen anderen Klub benötigt Kane so viel Zeit pro Tor wie gegen Leverkusen (382 Minuten), ein Wert, den der Engländer nun verkürzen will.

Statistik verspricht Tore: Pass-Duell Kimmich vs. García

Beide Teams zählen zu den passstärksten Formationen der Liga: Bayern spielt im Schnitt 698 Pässe pro Partie, Leverkusen 626. In Person von Aleix García (2.411 Pässe) und Joshua Kimmich (1.874) treffen die beiden fleißigsten Ballverteiler der Bundesliga direkt aufeinander. Auch das Torversprechen ist hoch: In den vergangenen 22 erfolgreichen Bayern-Auswärtsspielen fielen stets mindestens drei Treffer, und in allen letzten fünf Pflichtspielen der Münchner klingelte es bereits in der ersten Hälfte. Leverkusen hält defensiv dagegen und kassierte daheim erst elf Gegentreffer – gemeinsam mit Dortmund Ligabestwert –, doch in den letzten direkten Duellen siegten die Bayern dreimal in Folge. Wer sich diesmal in der BayArena durchsetzt, wird ab 15:30 Uhr auf dem Rasen entschieden.

Wird Bayer 04 Leverkusen gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird B04 gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Bayer 04 Leverkusen gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1.