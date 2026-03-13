Bundesliga: "Wie ein Gemälde!" Tor lässt Buschmann ausrasten

Was für ein Treffer von Kevin Stöger! Der Spieler von Borussia Mönchengladbach hat seine Mannschaft im Heimspiel gegen den FC St. Pauli mit einem Standardtor in Führung gebracht.
Gladbach-Knaller! „Wie ein Gemälde“
Kevin Stöger bringt Borussia Mönchengladbach im Heimspiel gegen den FC St. Pauli sehenswert in Führung. Sein Freistoß lässt Kommentator Frank Buschmann ausrasten.
Die Fohlen bekamen aus mittiger Position rund 25 Meter vor dem gegnerischen Tor einen Freistoß zugesprochen. Stöger nahm Anlauf und zirkelte den Ball in einem Linksbogen über die Mauer hinweg perfekt in den Winkel. St. Paulis Torwart Nikola Vasilj konnte sich noch so strecken, eine Abwehrchance hatte er nicht.
Bundesliga: Buschmann staunt über Freistoßtor
Der Treffer ließ die beiden Sky-Kommentatoren Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld staunen. „Ein Tor wie ein Gemälde“, beschrieb Buschmann den Freistoß.
Auf Instagram schrieben die Fohlen: „Was ne Bude.“ In den Kommentaren unter dem Post verglichen User den Torschützen mit der Gladbach-Legende Juan Arango, der zu seiner Zeit bei der Borussia (2009 - 2014) reihenweise Weitschuss- bzw. Freistoßtore erzielte.