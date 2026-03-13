Bundesliga: "Wie ein Gemälde!" Tor lässt Buschmann ausrasten

Johannes Vehren 13.03.2026 • 21:43 Uhr Kevin Stöger bringt Borussia Mönchengladbach im Heimspiel gegen den FC St. Pauli sehenswert in Führung. Sein Freistoß lässt Kommentator Frank Buschmann ausrasten.

Was für ein Treffer von Kevin Stöger! Der Spieler von Borussia Mönchengladbach hat seine Mannschaft im Heimspiel gegen den FC St. Pauli mit einem Standardtor in Führung gebracht.

Die Fohlen bekamen aus mittiger Position rund 25 Meter vor dem gegnerischen Tor einen Freistoß zugesprochen. Stöger nahm Anlauf und zirkelte den Ball in einem Linksbogen über die Mauer hinweg perfekt in den Winkel. St. Paulis Torwart Nikola Vasilj konnte sich noch so strecken, eine Abwehrchance hatte er nicht.

Bundesliga: Buschmann staunt über Freistoßtor

Der Treffer ließ die beiden Sky-Kommentatoren Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld staunen. „Ein Tor wie ein Gemälde“, beschrieb Buschmann den Freistoß.