Gladbachs Castrop: „Tag, den ich nie vergessen werde“

SID 22.03.2026 • 06:07 Uhr Beim wilden 3:3 gegen seinen Jugendklub Köln ist der 22-Jährige an allen drei Treffern der Borussia beteiligt. Die Schmerzen nimmt er in Kauf.

Jens Castrop hielt seinen rechten Schuh in der Hand, der Gladbacher Doppeltorschütze wusste nach Abpfiff nicht so recht, wohin mit seinen Emotionen. „Ich kann mich gar nicht richtig freuen, aber das ist natürlich trotzdem ein Tag, den ich nie vergessen werde“, sagte der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach nach dem wilden 3:3 (2:2) beim Erzrivalen 1. FC Köln.

Ein schneller Treffer nach 28 Sekunden, eine Vorlage zum zwischenzeitlichen 2:2 von Philipp Sander (20.) und ein Traumtor (60.) – Castrop war gegen seinen Jugendklub an allen Gladbacher Treffern direkt beteiligt. Dabei hatte er kurz vor seinem strammen Schuss aus 20 Metern unter die Latte, dem „definitiv“ schönsten Tor seiner Karriere, kurz vor einer Auswechslung gestanden.

„Ich wusste, dass strukturell nichts kaputtgegangen ist, aber es war einfach ein brutal ekelhafter Schmerz, als ob mir jemand die ganze Zeit in die Fußsohle sticht“, sagte der 22-Jährige. Lukas Ullrich hatte als Ersatz schon bereitgestanden, als sich Castrop an der Seitenlinie behandeln ließ – dann aber doch weitermachen konnte: „Das ist ein Derby, da muss man auf die Zähne beißen. Und wenn es dann irgendwann gar nicht mehr geht, dann lasse ich mich halt raustragen.“

Die Verletzung sei „nicht so wild. Da ist ein bisschen Spannung drin, aber die bekommen wir gelöst“, sagte der Nationalspieler Südkoreas, der von Glückwunsch-Nachrichten überhäuft wurde. „Viele Freunde aus Köln damals, Familie, alle sind sehr glücklich. Aber ich wäre glücklicher gewesen, wenn wir heute drei Punkte mitgenommen hätten.“