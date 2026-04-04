Generalkritik von Weiser: Werder-Chef Fritz sauer

SID 04.04.2026 • 19:01 Uhr Der Außenbahnspieler rechnet bei Sky offen mit der Klubführung ab - und sorgt damit mitten im Abstiegskampf für Unruhe an der Weser.

Mitchell Weiser spielte gar nicht mit, trotzdem war der verletzte Profi von Werder Bremen nach seiner Generalkritik am Klub und dem 1:2 (0:1) gegen RB Leipzig in aller Munde. Der 31-Jährige rechnete am Sky-Mikrofon bemerkenswert offen mit der Vereinsführung ab und sorgte damit mitten im Kampf gegen den Abstieg für Unruhe, Sport-Geschäftsführer Clemens Fritz reagierte säuerlich – und kündigte ein ernstes Gespräch an.

„Ich habe nur Bruchstücke mitbekommen. Ich kann dazu noch nicht so viel sagen, aber das werden wir natürlich intern aufarbeiten“, sagte Fritz nach der Partie über Weisers Interview in der Halbzeitpause: „Ich habe vor ein paar Wochen mit ihm zusammengesessen. Wir hatten ein gutes, sehr offenes, ehrliches Gespräch mit ihm. Für mich ist das ein bisschen unverständlich, diese Aussagen, die er jetzt getroffen hat. Alles Weitere werden wir jetzt intern aufarbeiten.“

Weiser, der nach seinem Kreuzbandriss im Sommer nach eigenen Angaben kurz vor seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining steht, äußerte offen sein Unverständnis über die strategische Ausrichtung des Vereins. Im vergangenen Sommer seien „viele Dinge passiert“, die „für mich fragwürdig waren. Ich warte daher auf Signale, dass wir wieder in die Richtung gehen, in der wir mit Ole Werner waren“, sagte Weiser. Werder hatte sich von Werner getrennt, nachdem dieser seinen Vertrag nicht verlängern wollte. Danach wechselte der 37-Jährige nach Leipzig.