Hiobsbotschaft für den VfL Wolfsburg

SID 09.04.2026 • 14:38 Uhr Der VfL Wolfsburg muss im Kampf um den Klassenerhalt einen personellen Rückschlag verkraften.

Der VfL Wolfsburg muss im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga bis auf Weiteres auf Jonas Wind verzichten. Der Angreifer hat im Training eine neuerliche Muskelverletzung erlitten und wird laut Trainer Dieter Hecking „drei bis vier Wochen“ ausfallen.

„Ich hoffe, dass Jonas in dieser Saison auf jeden Fall nochmal zurückkommt. Er hat in den letzten zwei, drei Wochen gezeigt, wie wichtig er sein kann. Es ist schade und hat natürlich auch ein bisschen auf die Stimmung gedrückt“, sagte Hecking vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr/Sky): „Es ist nicht zu ändern.“

VfL Wolfsburg: Wind schon wieder verletzt

Wind war erst kürzlich von einer anderen muskulären Blessur zurückgekehrt. Am Samstag hatte der Däne bei der Niederlage bei Bayer Leverkusen (3:6) das zwischenzeitliche 1:0 erzielt. Gegen Frankfurt wird dem VfL auch der ebenfalls angeschlagene Mittelfeldspieler Mattias Svanberg wohl nicht zur Verfügung stehen.

Gegen die Eintracht müsse man „einen guten Mix“ hinbekommen zwischen aktivem Spiel und dem Aushalten von Druckphasen: „Dafür brauchen wir die Bereitschaft, unsere Struktur nicht zu verlassen, so wie es uns noch gegen Leverkusen passiert ist.“