Für 20 Millionen: BVB tütet wohl Transfer ein

SID 05.05.2026 • 18:17 Uhr Borussia Dortmund plant den Kader für die kommende Saison. Ein Neuzugang steht jetzt offenbar fest.

Der erste Transfer von Ole Book als Sportdirektor des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund steht offenbar vor dem Abschluss.

Wie der kicker und Sky berichten, soll sich der BVB mit Joane Gadou von Red Bull Salzburg einig sein. Demnach habe sich der Verein mit dem 19 Jahre alten Innenverteidiger auf einen „Langzeitvertrag“ verständigt.

BVB: Gadou kommt aus der Jugend von PSG

Die Verhandlungen zwischen den Klubs befinden sich den Medienberichten zufolge auf der Zielgeraden. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro plus Boni in Höhe von bis zu sechs Millionen Euro. Auch Sebastian Kehl, Books Vorgänger beim BVB, soll im Frühjahr schon an Gadou interessiert gewesen sein.