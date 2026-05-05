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Für 20 Millionen: BVB tütet wohl Transfer ein

Berichte: BVB tütet Transfer ein

Borussia Dortmund plant den Kader für die kommende Saison. Ein Neuzugang steht jetzt offenbar fest.
Ole Book ist nicht weit von Dortmund aufgewachsen und seit frühester Kindheit BVB-Fan. Beim Rückblick auf die Trikothistorie der Dortmunder sorgt der neue Sportdirektor für Irritationen und einen kleinen Lacher.
SID
Borussia Dortmund plant den Kader für die kommende Saison. Ein Neuzugang steht jetzt offenbar fest.

Der erste Transfer von Ole Book als Sportdirektor des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund steht offenbar vor dem Abschluss.

Wie der kicker und Sky berichten, soll sich der BVB mit Joane Gadou von Red Bull Salzburg einig sein. Demnach habe sich der Verein mit dem 19 Jahre alten Innenverteidiger auf einen „Langzeitvertrag“ verständigt.

BVB: Gadou kommt aus der Jugend von PSG

Die Verhandlungen zwischen den Klubs befinden sich den Medienberichten zufolge auf der Zielgeraden. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro plus Boni in Höhe von bis zu sechs Millionen Euro. Auch Sebastian Kehl, Books Vorgänger beim BVB, soll im Frühjahr schon an Gadou interessiert gewesen sein.

Der 1,95 m große Gadou war 2024 aus der Jugend von Paris Saint-Germain nach Österreich gewechselt. Für Salzburg stand der französische Junioren-Nationalspieler in dieser Saison in 33 Pflichtspielen auf dem Feld, in der Europa League sammelte er internationale Erfahrung.

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