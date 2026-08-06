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Bittere Castrop-Nachricht für Gladbach!

Bittere Castrop-Nachricht für Gladbach

Der Mittelfeldspieler Jens Castrop fällt mit einer Schulterverletzung vorerst aus.
Eugen Polanski geht in seine erste volle Saison als Cheftrainer bei Borussia Mönchengladbach. Dabei stand bei den Fohlen ein großer Umbruch im Kader an.
SID
Der Mittelfeldspieler Jens Castrop fällt mit einer Schulterverletzung vorerst aus.

Borussia Mönchengladbach bleibt in der Saison-Vorbereitung das Verletzungspech treu. Nächster Ausfall ist WM-Teilnehmer Jens Castrop, der sich am Mittwoch im Test gegen den FC Rottach-Egern (15:0) an der Schulter verletzt hat.

Der Mittelfeldspieler, der bei der WM für Südkorea im Einsatz gewesen war, werde „vorerst fehlen“, teilte der Klub mit.

Nächster Ausfall für Borussia Gladbach

„Jens reist heute zurück nach Mönchengladbach. Wir tun alles, damit er möglichst schnell wieder gesund ist und auf dem Platz steht“, sagte Sportchef Rouven Schröder.

Zuvor hatten sich bereits die Verteidiger Fabio Chiarodia (Muskelfaserriss im linken Oberschenkel) und Juchym Konoplija (Innenbandanriss im rechten Knie) verletzt.

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