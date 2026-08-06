FC Bayern: Sorgen um Kimmich

Maximilian Huber 06.08.2026 • 15:07 Uhr Der FC Bayern München muss das Testspiel gegen Aston Villa womöglich ohne Joshua Kimmich bestreiten. Der DFB-Kapitän verpasst das Abschlusstraining.

Joshua Kimmich wird das Testspiel des FC Bayern am Freitag gegen Aston Villa womöglich verpassen.

Wie der deutsche Rekordmeister am Donnerstag bekanntgab, fehlte Kimmich wegen leichter Adduktorenbeschwerden im Abschlusstraining. Einem Sky-Bericht zufolge blieb der 31-Jährige im Mannschaftshotel.

Auch Ndiaye fehlt im Abschlusstraining

Im Rahmen seiner Asien-Tour trifft der FC Bayern in Hongkong am Freitag ab 14 Uhr deutscher Zeit auf Europa-League-Sieger Aston Villa.

Auch Bara Ndiaye verpasste das Abschlusstraining wegen eines Schlags auf das Knie.