FC Bayern: Sorgen um Kimmich

Joshua Kimmich wird das Testspiel des FC Bayern am Freitag gegen Aston Villa womöglich verpassen.
Sorgen um Kimmich
Der FC Bayern München muss das Testspiel gegen Aston Villa womöglich ohne Joshua Kimmich bestreiten. Der DFB-Kapitän verpasst das Abschlusstraining.
Wie der deutsche Rekordmeister am Donnerstag bekanntgab, fehlte Kimmich wegen leichter Adduktorenbeschwerden im Abschlusstraining. Einem Sky-Bericht zufolge blieb der 31-Jährige im Mannschaftshotel.
Auch Ndiaye fehlt im Abschlusstraining
Im Rahmen seiner Asien-Tour trifft der FC Bayern in Hongkong am Freitag ab 14 Uhr deutscher Zeit auf Europa-League-Sieger Aston Villa.
Auch Bara Ndiaye verpasste das Abschlusstraining wegen eines Schlags auf das Knie.
Bereits in gut zwei Wochen steht mit dem Franz-Beckenbauer-Supercup gegen Borussia Dortmund das erste Pflichtspiel der neuen Saison an. Am 28. August eröffnen die Bayern die Bundesliga-Saison 2026/27 mit einem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart.