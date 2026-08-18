Füllkrug kehrt nach Bremen zurück

SID 18.08.2026 • 14:24 Uhr Der Ex-Nationalspieler kommt auf Leihbasis an die Weser. Mit Werder Bremen verbindet er gute Erinnerungen.

Niclas Füllkrug kehrt zu Werder Bremen zurück. Der frühere Nationalstürmer wechselt für eine Saison auf Leihbasis vom englischen Premier-League-Absteiger West Ham United zu dem Fußball-Bundesligisten, dies teilten die Grün-Weißen am Dienstag nach erfolgreichem Medizincheck mit. Füllkrug hatte seine Profikarriere vor 14 Jahren bei Werder begonnen und spielte später von 2019 bis 2023 erneut für den Klub.

„Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass Werder für mich ein ganz besonderer Klub ist. Daher war ich auch bereit, wirtschaftliche Abstriche zu machen, damit die Leihe zustande kommt. Mir war es wichtig, wieder für Werder zu spielen. Ich habe richtig Lust auf Bremen und die Bundesliga“, sagte der 33-Jährige.

Füllkrug dürfte die letzte Aktivität des Bremer Transfer-Sommers sein, erst am Montag hatten die Norddeutschen Offensivkraft Eren Dinkci vom SC Freiburg als Leihspieler verpflichtet. „Niclas ist ein klassischer Torjäger, ist körperlich stark, sehr gut im Kopfballspiel, technisch gut und kann Bälle fest machen. Er wird unser Spiel in jedem Fall bereichern. Zudem ist er ein absoluter Führungsspieler, der auf und neben dem Platz voran geht“, sagte Trainer Daniel Thioune.