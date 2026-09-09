Bayern bindet Top-Talent

Der FC Bayern sichert sich langfristig die Dienste von Tim Binder und stattet den 19-Jährigen mit einem Profivertrag aus.

Der FC Bayern bindet sein Eigengewächs Tim Binder langfristig und stattet den 19-Jährigen mit einem Profivertrag bis zum 30.06.2030 aus. Das verkündete der Verein am Mittwoch in einer Pressemitteilung.

Für die Profis kam der offensive Außenspieler zwar noch nicht zu seinem Pflichtspiel-Debüt, genießt bei Trainer Vincent Kompany dennoch ein hohes Ansehen. Bis zu einem Muskelfaserriss, den er sich Ende August zuzog, absolvierte er weite Teile der Vorbereitung mit der ersten Mannschaft und stand in mehreren Testspielen auf dem Platz.

Tim Binder hat beim FC Bayern einen Profivertrag unterschrieben Tim Binder hat beim FC Bayern einen Profivertrag unterschrieben © IMAGO/MIS

FC Bayern macht Tim Binder zum Profi

„Tim bringt sehr viel Potenzial mit, er ist schnell, stark im Dribbling und hat einen super Charakter. Er hat sein Talent zuletzt unter anderem in der Vorbereitung bei den Profis unter Beweis gestellt. Tim ist ein Paradebeispiel für die herausragenden Entwicklungsmöglichkeiten an unserem Campus“, zeigte sich Sportdirektor Christoph Freund erfreut über den vollzogenen Schritt.

„Er ist in jungen Jahren zu uns gekommen und hat sich in den Nachwuchsteams kontinuierlich weiterentwickelt. Wir freuen uns sehr, den Weg mit ihm beim FC Bayern weiterzugehen“, sagte Freund abschließend.

Binder wechselte 2019 vom FC Augsburg an den FC‑Bayern-Campus und durchlief seitdem die Jugendabteilungen des Rekordmeisters. In der Regionalliga kommt er mit der Zweitvertretung der Bayern auf 20 Einsätze und erzielte dabei sieben Treffer. Für die deutsche U19‑Nationalmannschaft stand er bisher viermal auf dem Platz.

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