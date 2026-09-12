Boateng enthüllt einstigen Rückschlag

Jérôme Boateng enthüllt einen schweren Rückschlag, den er einst als Spieler des FC Bayern erlitt. Eine Fehldiagnose kam ihn damals teuer zu stehen.

Ex-Weltmeister Jérôme Boateng hat über eine folgenschwere medizinische Fehleinschätzung während seiner Zeit beim FC Bayern München gesprochen.

Im Podcast „Akte Säbener“ der Münchner Abendzeitung schilderte der frühere Innenverteidiger, wie eine zunächst eher harmlos anmutende Verletzung Ende 2016 zu einer monatelangen Zwangspause und langfristigen Problemen geführt hatte.

Jérôme Boateng musste 2016 einen bitteren Rückschlag überstehen Jérôme Boateng musste 2016 einen bitteren Rückschlag überstehen © IMAGO/Sportfoto Rudel

Nach eigenen Angaben zog sich Boateng im Dezember 2016 im Training einen Teilriss des großen Brustmuskels zu. Die Verletzung sei jedoch zunächst falsch bewertet worden. „Ich habe mir meinen Pectoralis major im Training nur angerissen. Leider wurde dann eine Fehleinschätzung vom Doc gegeben“, erklärte der 38-Jährige rückblickend.

Ein Fehler kostete Jérôme Boateng viele Monate

Demnach wurde damals ein MRT im Schulterbereich angefertigt, woraufhin ihm signalisiert worden sei, dass er weiterspielen könne. „Der hat ein MRT an der Schulter oben gemacht und gesagt: ‚Ja, es geht schon, du kannst weitermachen.‘ Und dann ist es ganz gerissen.“ Die Folgen waren erheblich: „Statt drei, vier Wochen Pause musste ich operiert werden und war vier Monate raus.“

Damit waren die Probleme für Boateng allerdings noch längst nicht beendet. Der Weltmeister von 2014 berichtete von langwierigen körperlichen Folgen der Verletzung. „Die ganze Muskulatur an der Brust war weg. Bis ich mich wieder so gefühlt habe wie vorher, hat es ein Jahr gedauert.“ In dieser Zeit habe er immer wieder neue Muskelverletzungen erlitten. „Du bist in einer Dysbalance. Das ist natürlich frustrierend als Fußballer, gerade auf dem Niveau, auf dem wir spielen.“

Die Verletzung fiel in die erste Saison von Trainer Carlo Ancelotti beim FC Bayern. Boateng verpasste damals zahlreiche Spiele und kämpfte auch in der Saison 2017/18 noch mit den Nachwirkungen. Die körperlichen Einschränkungen erschwerten es ihm nach eigener Aussage, schnell wieder an sein vorheriges Leistungsniveau anzuknüpfen.

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Boateng enthüllt: Auch daran scheiterte Ancelotti beim FC Bayern

Im selben Podcast sprach Boateng auch über die schwierige Zeit unter Ancelotti. Als eines der größten Probleme bezeichnete er Kommunikationsbarrieren innerhalb des Teams. „Das größte Problem war sprachlich mit den Spielern, die nicht Italienisch oder Spanisch sprachen. Das war schon so ein bisschen eine Barriere. Da gab es dann auch öfters mal Missverständnisse.“

Gleichzeitig betonte er jedoch, dass er vom italienischen Erfolgscoach auch viel gelernt habe, sowohl taktisch als auch menschlich.

Boateng spielte von 2011 bis 2021 für den FC Bayern und absolvierte 363 Pflichtspiele für den Rekordmeister. In dieser Zeit gewann er unter anderem zweimal die Champions League, neun deutsche Meisterschaften und zahlreiche weitere Titel.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.