Bundesliga heute: HSV – Köln LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der Hamburger SV empfängt heute den 1. FC Köln. Der Anstoß ist um 15.30 Uhr im Volksparkstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Mit null Punkten, einer Tordifferenz von -12 und noch keinem eigenen Tor startet der Hamburger SV heute Nachmittag um 15.30 Uhr in sein Heimspiel gegen den 1. FC Köln.

Im Volksparkstadion trifft der HSV in der Bundesliga auf einen Gegner, gegen den die Rothosen in den vergangenen neun Bundesliga-Duellen nie ohne Gegentor blieben.

HSV – Köln LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Unter Merlin Polzin steht der HSV nach drei Niederlagen zum Saisonbeginn weiter ohne Punkt da; nach 1972/73 und 2012/13 ist es erst der dritte Bundesliga-Start des Vereins mit drei Pleiten. Zugleich gehört die Tordifferenz von -12 zu den historisch schwächsten Starts eines Bundesligisten nach drei Spieltagen.

1. FC Köln wartet auswärts weiter auf einen Bundesliga-Sieg

Der 1. FC Köln reist mit einer langen Auswärtsserie nach Hamburg: Saisonübergreifend ist Köln seit 14 Bundesliga-Partien in der Fremde ohne Sieg und holte dabei sechs Unentschieden.

René Wagner kann dabei auf Linton Maina setzen, der in den drei Ligaspielen dieser Saison an zwei Treffern direkt beteiligt war. Maina traf in seiner Profi-Karriere bereits zweimal gegen den Hamburger SV, beide Tore erzielte er allerdings in der 2. Bundesliga.

Hamburger SV gegen 1. FC Köln: Köln in den direkten Duellen vorn

Der 1. FC Köln gewann fünf der vergangenen neun Bundesliga-Duelle mit dem Hamburger SV, zwei Begegnungen endeten unentschieden. Seit drei Bundesliga-Spielen ist Köln gegen den HSV ungeschlagen und nahm in der Saison 2025/26 vier Punkte aus den beiden Duellen mit den Rothosen mit. Der HSV gewann nur eines seiner vergangenen sieben Bundesliga-Heimspiele und kassierte beim 0:5 gegen Mainz seine geteilt höchste Heimniederlage der Vereinsgeschichte im Oberhaus.

Wird Hamburger SV gegen 1. FC Köln heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird HSV gegen KOE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: Hamburger SV gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Hamburger SV gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.