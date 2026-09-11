Bundesliga heute: Union vs. Schalke

Union Berlin empfängt heute den FC Schalke 04. Der Anstoß ist um 20.30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Im Stadion An der Alten Försterei empfängt der 1. FC Union Berlin den FC Schalke 04 heute Abend in der Bundesliga.

Anstoß ist um 20.30 Uhr, Mauro Lustrinelli und Miron Muslic stehen bei ihren Mannschaften in der Verantwortung.

Bundesliga heute live: Union – Schalke im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Union Berlin startete mit einem Punkt aus zwei Bundesliga-Spielen so schwach wie seit der Saison 2020/21 nicht mehr, kassierte dabei sieben Gegentore und damit so viele wie noch nie zu diesem Zeitpunkt einer Bundesliga-Saison; das 0:4 am vergangenen Spieltag war zugleich die höchste Pflichtspielniederlage seit März.

Torloses Schalke muss auf Sylla verzichten

Der FC Schalke 04 ist in dieser Bundesliga-Saison nach zwei Partien noch ohne Tor, was sonst nur beim Hamburger SV und dem SC Paderborn der Fall ist. Für die Knappen ist es bereits die fünfte Bundesliga-Saison in Folge ohne Sieg in den ersten beiden Spielen, eine solche Serie hatte der Klub zuvor noch nie erlebt. Allerdings war das 0:0 gegen den FC Bayern am zweiten Spieltag eine starke Leistung.

Daran wird zumindest an diesem Spieltag auch Stürmer-Star Moussa Sylla nichts ändern können. Der 26-Jährige ist nicht mit nach Berlin gereist. Das hat aber einen freudigen Grund: Sylla ist Vater einer Tochter geworden und bleibt bei seiner Familie.

1. FC Union Berlin gegen FC Schalke 04: Schalkes schwache Bilanz

Schalke wartet seit fünf Pflichtspielen auf einen Sieg gegen Union Berlin und holte in diesem Zeitraum vier Unentschieden bei einer Niederlage. In der Bundesliga gewann der FC Schalke 04 nur das erste Duell im November 2019 mit 2:1 im Heimspiel; unter allen Gegnern, gegen die die Knappen mindestens fünfmal im Oberhaus antraten, weist Schalke gegen die Eisernen mit 16,7 Prozent eine der schwächsten Siegquoten auf.

Wird 1. FC Union Berlin gegen FC Schalke 04 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCU gegen S04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Union Berlin gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: 1. FC Union Berlin gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.