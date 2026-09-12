BVB: Karetsas trainiert wieder

Der junge Grieche könnte schon in Stuttgart wieder im Kader stehen.

Konstantinos Karetsas hat bei Borussia Dortmund nach seinen Kreislaufproblemen aus dem Champions-League-Spiel gegen den FC Villarreal (3:2) wieder mit individuellem Training begonnen und wird zügig in den Kader zurückkehren. Dieses Update für den griechischen Offensivspieler gab Trainer Niko Kovac vor dem Ligaspiel gegen den SC Paderborn am Samstag.

Bei den Untersuchungen im Krankenhaus sei „zum Glück nichts Auffälliges gewesen“, sagte Kovac bei Sky. „Wenn es weiter gut läuft, könnte er gegen Stuttgart zurückkehren.“ Der BVB spielt beim VfB am kommenden Samstag.

Karetsas (18) hatte am Dienstag in der ersten Halbzeit plötzlich den Arm gehoben und sich auf den Rasen gelegt. Er wurde mit einer Trage vom Feld gebracht. Seine Mutter sprach in belgischen Medien von „Dehydrierung“.