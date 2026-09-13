BVB-Star kündigt Pause an

Der 32-Jährige wird bei den Spielen der Österreicher in der Nations League fehlen. Die weitere Zukunft ist offen.

Abschied auf Raten: Marcel Sabitzer von Borussia Dortmund wird der österreichischen Nationalmannschaft in der Nations League nicht zur Verfügung stehen. Wie es danach für den 32 Jahre alten Mittelfeldspieler weitergeht, ist offen.

Er habe mit Teamchef Ralf Rangnick „in vertrauensvollen und offenen Gesprächen vereinbart, dass ich jetzt eine Pause einlege und wir Anfang des kommenden Jahres besprechen, ob ich für die Qualifikation zur EURO ins Nationalteam zurückkehren werde“, sagte Sabitzer.

Sabitzer will „mit meinen Kräften sorgsam umgehen“

Die vergangenen zwei Jahre seien „sehr intensiv“ gewesen, führte der 102-malige Nationalspieler (27 Tore) weiter aus. Es warte beim BVB erneut „ein dichtes Programm. Ich bin 32 Jahre alt, will noch einige Jahre auf höchstem Niveau Fußball spielen und muss mit meinen Kräften sorgsam umgehen.“

Er könne die Überlegungen seines Führungsspieler „voll und ganz nachvollziehen“, sagte Rangnick. Er freue sich „jedenfalls, dass Marcel grundsätzlich wieder zur Verfügung stehen wird, wenn wir ihn brauchen. Das zeigt mir, wie wichtig ihm das Nationalteam nach wie vor ist.“ Rangnick wird am Montag sein Aufgebot für die Spiele in der Nations League gegen Israel, Kosovo und Irland benennen.

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