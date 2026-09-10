Dortmund: Konstantelias erfolgreich operiert

Der Dortmunder Neuzugang meldet sich nach der Kreuzband-OP mit einem Daumen hoch aus dem Krankenhaus.

Neuzugang Giannis Konstantelias von Vizemeister Borussia Dortmund ist inmitten all der Aufregung um seinen griechischen Landsmann Konstantinos Karetsas erfolgreich am Kreuzband operiert worden. Der behandelnde Arzt Thore Zantop veröffentlichte am Donnerstag ein gemeinsames Bild am Krankenhausbett in seiner Instagram-Story, Konstantelias teilte dieses auch auf seinem eigenen Account.

„Gute Besserung. Die Reha beginnt jetzt“, schrieb Zantop, Konstantelias hob mit einem Grinsen im Gesicht den Daumen. Sein linkes Bein war mit einem Verband und einem Spezialschuh versehen.

Konstantelias (23) war Mitte August vom griechischen Klub PAOK Thessaloniki für kolportierte 26 Millionen Euro nach Dortmund gewechselt. Der Grieche hatte sich die schwere Knieverletzung beim 2:0 (2:0) gegen den Hamburger SV am ersten Bundesliga-Spieltag zugezogen und fällt monatelang aus.

Weniger klar ist die Situation bei Karetsas. Der 18-Jährige hatte am Dienstagabend beim 3:2 des BVB gegen den FC Villarreal in der Champions League früh vom Platz gemusst, er klagte über Kreislaufbeschwerden und wurde anschließend zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. „Es laufen weitere Untersuchungen, wir wollen der Sache ganz genau auf den Grund gehen“, sagte Sportdirektor Ole Book am Donnerstag. Karetsas werde „in dieser Woche weiter fehlen“.