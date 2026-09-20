Edin Terzic trauert um Peter Hermann

Die Nachricht vom Tod von Peter Hermann sorgt auch beim früheren BVB-Coach Edin Terzic für Betroffenheit.

Mit bewegenden Worten hat sich Edin Terzic von der verstorbenen Trainer-Ikone Peter Hermann verabschiedet. „Lieber Peter, danke für alles, was du dem Fußball und ganz besonders mir gegeben hast“, schrieb Terzic bei Instagram und postete ein Bild aus gemeinsamen Zeiten beim BVB. „Du warst ein großartiger, herzlicher, ehrlicher und bescheidener Mensch, der sein ganzes Leben in Fußballschuhen verbracht hat.“

Hermann, der vor allem als langjähriger Co-Trainer von Jupp Heynckes berühmt wurde, arbeitete bei seiner letzten Station in Dortmund in der Saison 2022/23 für ein halbes Jahr als Assistenztrainer unter dem damaligen BVB-Coach Edin Terzic. Ende 2022 musste Hermann seine Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Er starb am Samstag im Alter von 74 Jahren.

Peter Hermann (r.) war beim BVB Co-Trainer von Edin Terzic Peter Hermann (r.) war beim BVB Co-Trainer von Edin Terzic © IMAGO/Kirchner-Media

Terzic trauert um Hermann: „Du hast meinen Weg als Trainer entscheidend geprägt“

„Die Momente, die wir gemeinsam auf dem Platz und abseits des Platzes teilen durften, werde ich niemals vergessen. Du hast meinen Weg als Trainer entscheidend geprägt. Deine Erfahrung, deine Leidenschaft und deine Werte werden mich für immer begleiten“, schrieb Terzic. „Ich werde dich vermissen. Ruhe in Frieden.“

Terzic war bis 2024 Trainer von Borussia Dortmund. Seit dieser Saison steht er für den spanischen Erstligisten Athletic Bilbao an der Seitenlinie.

Große Trauer in der Bundesliga um Peter Hermann

Die Nachricht vom Tod Hermanns hat am Samstagabend in der Bundesliga bereits große Anteilnahme hervorgerufen. Seine früheren Arbeitgeber FC Bayern und Bayer Leverkusen trauerten um Hermann.

Der aktuelle BVB-Trainer Niko Kovac erfuhr im TV-Interview nach dem 1:0-Sieg seiner Mannschaft beim VfB Stuttgart vom Tod seines früheren Weggefährten und kämpfte anschließend auf der Pressekonferenz mit den Tränen.