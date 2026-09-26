Faserriss: Hamburgs Topscorer Grönbaek fällt vorerst aus

Der Däne verletzt sich in der Nations League und könnte dem HSV in der Bundesliga fehlen.

Dem Hamburger SV droht zum Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga nach der Länderspielpause der Ausfall seines Topscorers Albert Grönbaek. Wie der HSV am Samstag mitteilte, erlitt der dänische Offensivspieler bei der 2:3-Niederlage am Donnerstag in der Nations League in Norwegen einen Faserriss im rechten Oberschenkel. Grönbaek fällt für die nächsten Wochen aus.

Wie lange Grönbaek genau aussetzen muss, ließ der Klub offen. Die Hanseaten gastieren in der Liga am 10. Oktober bei der TSG Hoffenheim. Grönbaek bereitete die beiden einzigen Saisontreffer der Mannschaft von Trainer Merlin Polzin beim 2:1-Erfolg über den 1. FC Köln am vergangenen Wochenende vor. Im DFB-Pokal beim SC Verl (3:1) hatte der Mittelfeldmann zwei Tore erzielt.

Grönbaek war in Oslo in der 82. Minute ins Spiel gekommen, nach Abpfiff verließ er den Platz mit bandagiertem Oberschenkel. Die beiden Partien gegen Wales am Sonntag und eine Woche darauf wird der 25-Jährige verpassen, wie auch das Duell mit Portugal (1. Oktober).