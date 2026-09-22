Fix! Gladbach holt Blessin als Trainer

Borussia Mönchengladbach präsentiert einen Nachfolger für den vor einer Woche entlassenen Cheftrainer Eugen Polanski.

Alexander Blessin soll Borussia Mönchengladbach retten. Der Tabellenletzte der Bundesliga hat den 53-Jährigen als neuen Cheftrainer präsentiert. Er erhielt einen Vertrag bis 2028. Der neue Coach wird am Mittwoch um 13.30 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt.

Blessin war bis Sommer Trainer des FC St. Pauli, konnte den Abstieg der Kiezkicker in die 2. Bundesliga aber nicht verhindern. In Gladbach beerbt der gebürtige Stuttgarter Eugen Polanski, der im Anschluss an die 0:5-Klatsche am 3. Spieltag beim SC Freiburg entlassen wurde. Unter Interimstrainer Jan-Moritz Lichte kassierten die Fohlen am zurückliegenden Samstag beim 3:4 gegen Mainz 05 die nächste Niederlage.

Alexander Blessin war bis Sommer 2026 Trainer des FC St. Pauli Alexander Blessin war bis Sommer 2026 Trainer des FC St. Pauli © IMAGO/Oliver Ruhnke

Sportchef Rouven Schröder hatte im Anschluss an die Partie eine zeitnahe Lösung in der Trainerfrage angekündigt. Nun ist die Entscheidung gefallen.

Gegentorflut für Gladbach

Auf den neuen Coach wartet viel Arbeit. 16 Gegentore hat die Borussia nach vier Spieltagen kassiert – das wäre ein Rekord in 64 Jahren Bundesliga gewesen, hätte Union Berlin diesen nicht schon am Freitag auf 17 geschraubt.

Immerhin: Am Millerntor hat Blessin bewiesen, dass er Defensive kann. 2024/25 kassierte St. Pauli als Aufsteiger nur 41 Gegentore, nur die Abwehr von Meister Bayern München war noch besser.

DEINE MEINUNG

Blessin hatte seine Trainerkarriere 2012 im Nachwuchs von RB Leipzig begonnen, Cheftrainer wurde er erstmals 2020 beim belgischen Erstligisten KV Oostende.

Blessin wird Gladbach-Debüt im Derby feiern

Den FC Genua (Januar bis Dezember 2022) konnte er nicht vor dem Abstieg bewahren, von Italien führte sein Weg zurück nach Belgien zu Union Saint-Gilloise (Pokalsieger 2024) und im Sommer 2024 zu St. Pauli. Als Nachfolger von Fabian Hürzeler führte er den Aufsteiger zunächst auf Rang 14, nach dem Abstieg ein Jahr später folgte die Trennung.

Drei Monate später hat Blessin nun einen neuen Job. Der neue Mann solle zunächst mit dem Blick „von außen die Dinge ganz nüchtern und klar analysieren“, sagte Schröder zuletzt während der laufenden Trainersuche. Auf Blessin wartet eine große Herausforderung.

Erst einmal ist Gladbach ebenfalls mit vier Niederlagen gestartet. 2015 war das, damals kassierten die Gladbacher am 5. Spieltag beim 1. FC Köln sogar noch eine weitere Pleite. Nach der Länderspielpause wird Blessin nun für die Fohlen im Rheinderby (11. Oktober) in der Domstadt sein Debüt an der Seitenlinie geben.

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