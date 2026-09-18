Nach Fehlstart: HSV verkündet Polzin-Entscheidung

Das Vertrauen in den 35-Jährigen ist riesig - trotz des Fehlstarts in die neue Bundesliga-Saison. Deshalb gibt es jetzt einen neuen Vertrag.

Trotz des schlimmen Fehlstarts hat der Hamburger SV den Vertrag mit seinem Cheftrainer Merlin Polzin langfristig verlängert. Das gab der Bundesligist am Freitag bekannt, machte aber keine genauen Angaben zur Laufzeit. Auch Polzins Assistenten Loic Fave, Richard Krohn und Max Bergmann bleiben an Bord.

„Unser grundsätzliches Bekenntnis haben wir frühzeitig und zuletzt immer wieder klar kommuniziert. Wir werden gemeinsam in die Zukunft gehen, wissen parallel auch um die aktuelle sportliche Situation. Vertrauen bedeutet nicht, dass Ergebnisse zweitrangig werden, sondern basiert auf kritischer Auseinandersetzung. Umso bewusster und aus voller Überzeugung verlängern wir die Verträge“, sagte Sportvorständin Kathleen Krüger.

Merlin Polzin verlängert seinen Vertrag beim Hamburger SV Merlin Polzin verlängert seinen Vertrag beim Hamburger SV © IMAGO/Eibner

Polzin freut sich über neuen HSV-Vertrag

Der HSV hat die ersten drei Saisonspiele gegen Dortmund, Mainz und Leipzig verloren, ist mit einem Torverhältnis von 0:12 Tabellenletzter.

Polzin, der die Hamburger nach seiner Amtsübernahme im November 2024 im Vorjahr nach sieben Jahren zurück in die Bundesliga geführt hatte, ist glücklich über die Einigung: „Jeder weiß, wie viel mir diese Stadt, dieser Klub und dieses Stadion bedeuten. Umso mehr freut es mich, mein gesamtes Trainerteam und den Staff weiterhin an meiner Seite zu haben.“

Der bisherige Vertrag des 35-Jährigen wäre nach der Saison ausgelaufen, der neue gilt laut Medienberichten bis 2029. Polzin hatte bereits am Donnerstag berichtet, dass es eine Einigung gebe.

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