Im Rekordtempo: Kane erzielt 100. Bundesliga-Tor

Der Engländer erreichte die Marke am Freitag gegen Union Berlin.

Nächster Rekord für Harry Kane: Der Stürmerstar des FC Bayern hat so schnell wie kein Spieler vor ihm die Marke von 100 Toren in der Fußball-Bundesliga erreicht. Kane, der am Freitag gegen Union Berlin zum 2:0 traf, brauchte dafür lediglich 98 Einsätze. Die bisherige Bestmarke von Dieter Müller, der 129 Spiele benötigt hatte, unterbot er deutlich.

Kane traf gegen Union in der 39. Minute per Elfmeter, nachdem Michael Olise im Strafraum gefoult worden war. Jamal Musiala (18.) hatte die Münchner in Führung gebracht. Insgesamt erzielte Kane seit seinem Wechsel von Tottenham Hotspur im Sommer 2023 in 154 Spielen für die Bayern 151 Tore. In der ewigen Torschützenliste des Rekordmeisters liegt der 33-Jährige damit schon jetzt auf dem siebten Rang.