Kuriose Szene um Elversberg-Spieler

Elversberg kassiert eine knappe Niederlagen gegen den FC Bayern. Verteidiger Maximilian Rohr schwärmt vom Gegner und platzt vor laufenden Kameras in die Live-Übertragung.

Maximilian Rohr von der SV Elversberg hat nach der Niederlage gegen den FC Bayern München (1:2) für einen kuriosen Moment gesorgt.

Nachdem der Innenverteidiger sein Interview bei DAZN beendet hatte, platzte er unverhohlen in die Live-Übertragung des Streaminganbieters: Denn Rohr wollte Experte Michael Ballack unbedingt einmal die Hand schütteln.

Maximilian Rohr schwärmt vom FC Bayern Maximilian Rohr schwärmt vom FC Bayern © IMAGO/Fussball-News Saarland

Rohr schwärmt von Duell mit Bayern

„Freut mich sehr“, lachte der 31-Jährige und kam ins Bild: „Jetzt hat sich der Tag für mich schon gelohnt.“ Ballack streckte dem Verteidiger der SVE die Hand entgegen, Rohr schlug mit einem breiten Grinsen im Gesicht ein und wünschte Ballack sowie Moderator Daniel Herzog „noch viel Spaß“.

Die Szene passte ins Bild: Bereits bei seinem Interview wenige Minuten zuvor machte der Abwehrspieler nicht unbedingt den Eindruck, dass ihm die Niederlage etwas ausmachen würde. Auf die Frage, was bei ihm am meisten Stolz nach der Partie auslöse, antwortete Rohr: „Dass man mal die Möglichkeit gehabt hat, gegen so einen Verein zu spielen.“

„Du hast keine Chance – das ist das Schöne“

Man merkte dem Verteidiger an, dass das Match gegen den großen FC Bayern offensichtlich ein ganz besonderer Moment war – trotz knapper Niederlage: „Wir haben verloren. Da kriegst du mich sonst zwei Tage nicht hoch. Ich bin einfach glücklich, gegen so eine Mannschaft gespielt zu haben.“

Auch vor den Stars der Münchner zeigte sich Rohr – zumindest im Interview – ehrfürchtig. Wie sich Zweikämpfe gegen Harry Kane und seine Kollegen anfühlen? „Im Normalfall hast du einfach keine Chance und das ist das Schöne daran.“

DEINE MEINUNG

Auf dem Platz hatte Rohr der namhaften Offensive des Rekordmeisters hingegen einiges entgegengesetzt: Er blockte insgesamt sechs Schüsse und war immer wieder in letzter Sekunde zur Stelle, wenn die Bayern in den Strafraum der Elversberger durchgebrochen waren.

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