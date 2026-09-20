Mario Basler im Doppelpass: Undav-Tief keine Überraschung

Mario Basler macht die aktuelle Formschwäche von Deniz Undav auch an den zurückliegenden Vertragsverhandlungen fest. Der frühere Stuttgart-Trainer Armin Veh äußert Zweifel bezüglich eines DFB-Comebacks.

SPORT1-Experte Mario Basler sieht in der aktuellen Verfassung von Deniz Undav und dessen mittlerweile abgeschlossenen Vertragsverhandlungen beim VfB Stuttgart einen Zusammenhang.

„Für mich ist das keine große Überraschung, dass Undav nicht in Form ist. Er hatte eine starke Saison und danach folgt auch mal eine, die nicht so läuft. Das war ein langes Hick-Hack um eine Vertragsverlängerung, viel, viel mehr Geld, auch der Druck auf Undav ist größer geworden. Das hat er jetzt auch ein bisschen davon mit den Verhandlungen, mit mehr Geld, die Form ist nicht da, die Nicht-Nominierung kommt jetzt auch noch dazu“, sagte Basler im FIROCKX Doppelpass auf SPORT1.

Mario Basler im Doppelpass bei SPORT1 Mario Basler im Doppelpass bei SPORT1 © SPORT1

Undav hatte am 1. Juni seinen 2027 auslaufenden Vertrag vorzeitig bis 2029 verlängert. Bei der WM im Sommer war Undav mit drei Toren und zwei Assists der Topscorer der deutschen Mannschaft. Vom neuen Bundestrainer Jürgen Klopp wurde der 30-Jährige für die anstehenden Länderspiele in der Nations League nun nicht in den XXL-Kader berufen.

Basler über Undav: „Du siehst ihm an, dass er angefressen ist“

„Du siehst ihm schon an, dass er angefressen ist. Da war er selbst überrascht, dass er nicht nominiert wurde. Davon muss er sich lösen, denn er muss wieder die Lockerheit kriegen, die er in der vergangenen Saison hatte. Vielleicht hilft ihm auch die Länderspielpause dabei“, sagte Basler zu Undavs Situation.

Undav selbst ließ nach der 0:1-Niederlage gegen den BVB am Samstag tief blicken. „Natürlich bin ich nicht zufrieden, dass ich ausgewechselt worden bin. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich die Situationen wie in der letzten Saison habe, weil ich oft zu weit hinten bin. Ich bin kaum vorne, und wenn ich vorne bin, kommen die Bälle nicht. In vier Spielen hatte ich nur zwei Torchancen“, sagte der Stuttgarter Kapitän bei Sky.

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Wettbewerbsübergreifend kommt Undav aktuell auf vier Assists in sechs Partien, in der Bundesliga ist er allerdings noch ohne Torbeteiligung.

Veh: „Undav ist mit Sicherheit kein Klopp-Spieler“

Der einstige Stuttgarter Meistercoach Armin Veh setzt bei der Aufbauarbeit für Undav auch auf VfB-Trainer Sebastian Hoeneß. Hinsichtlich einer möglichen Rückkehr in die Nationalmannschaft äußert er aber auch Zweifel.

„Er kennt ihn genau und hat ihn dorthin geführt, wo er jetzt ist. Ich bin davon überzeugt, dass Sebastian ihn so anpackt, wie er es braucht. Er kriegt ihn wieder hin. Undav ist mit Sicherheit kein Klopp-Spieler, weil Kloppo anders Fußball spielen will. Er bringt nicht die Eigenschaften mit, die Kloppo will“, sagte Veh im Doppelpass.

Was den Saisonstart seines Ex-Vereins mit drei Punkten aus den ersten vier Spielen angeht, spielt für Veh auch das Auftaktprogramm der Schwaben eine Rolle. „Sie hatten mit Bayern, Hoffenheim und Dortmund drei Gegner, die man nicht unbedingt schlagen muss. Deswegen stecken sei da unten drin. Gegen Köln müssen sie gewinnen.“

Das 4:1 am zweiten Spieltag war der bislang einzige Saisonsieg der Stuttgarter. Basler ist aber auch davon überzeugt, „dass der VfB wieder in die Spur finden wird“.

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