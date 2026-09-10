FCA genießt Spitzenreiter-Moment

Augsburgs Coach Manuel Baum sieht einige Gründe für den Höhenflug, warnt aber vor Leverkusen.

Den Screenshot von der Tabelle hat sich Manuel Baum in sein Trainerbüro gehängt. Nach wie vor genießt der Trainer des FC Augsburg den historischen Moment, dass der Underdog erstmals in seiner Geschichte Spitzenreiter in der Fußball-Bundesliga ist – vor dem großen FC Bayern oder Dortmund.

„Wir Menschen leben ja von Momenten. Natürlich ist es fürs Umfeld cool, dass wir mal für ein paar Tage ein gemeinsames Thema hier in Augsburg hatten. Man wird ja überall angesprochen. Und irgendwie ist es mega schön, dass sich da jeder mitfreut“, sagte Baum vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gut gelaunt.

Baum freut sich über Fortschritte

Doch überbewerten will der Coach die Momentaufnahme nach zwei Spieltagen nicht. Wichtiger ist ihm, „dass wir uns selber auch bewiesen haben, dass wir, wenn es nicht gut läuft, trotzdem weiter an uns glauben. Dass wir einfach Vertrauen in das haben, was wir machen. Das hilft uns natürlich extrem“, betonte der 47-Jährige.

Für den Erfolg macht Baum vor allem den Zusammenhalt in seinem Team verantwortlich. „Das Wir ist bei allen wichtiger als das Ich“, betonte er. Zudem sei man auf dem Platz „stabiler geworden. Es sind Automatismen da.“ Und sieben verschiedene Torschützen bei bislang sieben Toren würden natürlich auch „für die Qualität und die Breite im Kader sprechen“.

Augsburg hatte zum Saisonauftakt gegen Aufsteiger Schalke 3:0 gewonnen. Am zweiten Spieltag lagen die Schwaben zur Pause 0:1 bei Eintracht Frankfurt zurück, drehten aber mit vier Toren noch das Spiel. Für Baum kein Selbstläufer, weshalb er auch vor dem Spiel gegen die ambitionierte Werkself aus Leverkusen warnte: „Das alles musst du dir jede Woche wieder erarbeiten.“

DEINE MEINUNG

Fraglich ist noch der Einsatz von U21-Nationalspieler Anton Kade. Der 22-Jährige, der gegen Schalke vor den Augen von Bundestrainer Jürgen Klopp geglänzt hatte, war schon in Frankfurt wegen Adduktorenproblemen ausgefallen. Man müsse noch „die Rückmeldung der Ärzte abwarten“, so Baum.

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