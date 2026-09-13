Nach 424 Tagen: Weiser feiert emotionales Comeback

Die lange Leidenszeit endet für den Flügelspieler ausgerechnet an dem Ort, an dem er 2012 sein Bundesligadebüt gegeben hatte.

424 Tage nach seinem im Training erlittenen Kreuzbandriss hat Mitchell Weiser sein lang ersehntes Comeback gefeiert – und stand nach dem Spiel mit Tränen in den Augen vor dem Bremer Fanblock.

Der 32 Jahre alte Flügelspieler von Werder Bremen wurde beim 1:1 (0:1) bei seinem Jugendklub 1. FC Köln in der 83. Minute für Ajax-Leihgabe Youri Regeer eingewechselt. „Ich habe es sehr vermisst, auf dem Platz zu stehen und in einem Stadion mit den Jungs um Punkte zu kämpfen“, sagte Weiser sichtlich bewegt und verriet, dass er für den Einsatz hatte kämpfen müssen: „Wenn es nach anderen Leuten gegangen wäre, wäre es wohl erst im nächsten Spiel zum Comeback gekommen.“

Doch der Einsatz beim Auswärtsspiel bei seinem Jugendklub war für Weiser „das große Ziel“. 2012 hatte er im Kölner Trikot sein Bundesligadebüt gegeben: „Hier hat alles für mich angefangen, in diesem Stadion. Da ist einfach etwas hochgekommen.“

„Ein großer Schritt ist geschafft, aber der Prozess ist noch lange nicht zu Ende“, erklärte Weiser. So viel wie in den knapp zehn Minuten Spielzeit, für die er seinem Trainer Daniel Thioune „sehr dankbar“ sei, habe er „sonst nicht mal in 90 Minuten gepumpt“. Ausdauermäßig müsse noch viel kommen, aber es gehe „nur über Einsatzzeit“.

Werder-Rückkehrer Niclas Füllkrug, der den Treffer der Bremer erzielte, „musste sogar mitweinen“, als er „Mitchi mit Tränen in den Augen“ vor dem Fanblock sah. „Ich kenne das leider selbst“, sagte Füllkrug: „Ich hatte auch einen Kreuzbandriss. Wir sind stolz auf ihn und glücklich, dass er wieder da ist.“