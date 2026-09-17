Entscheidung bei Karetsas steht

Borussia Dortmund darf wieder auf die Dienste von Konstantinos Karetsas setzen. Der Grieche könnte am Samstagabend beim VfB Stuttgart auf den Platz zurückkehren.

Konstantinos Karetsas steht nach seinen Kreislaufproblemen vor seinem Comeback bei Borussia Dortmund. „Morgen wird er, wenn nichts passiert, den Weg nach Stuttgart mit uns zusammen antreten“, sagte Trainer Niko Kovac vor dem Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky und im ) beim VfB.

Karetsas war beim 3:2 gegen den FC Villarreal in der Champions League am 8. September aufgrund von Kreislaufproblemen ausgewechselt worden. Der Offensivspieler musste anschließend ins Krankenhaus, er wurde umfangreich untersucht. Dabei sei nichts Auffälliges festgestellt worden. Das 3:0 in der Liga gegen den SC Paderborn hatte er bereits im Stadion verfolgt. Am Mittwoch kehrte der Grieche dann ins Mannschaftstraining zurück.

Karetsas vor BVB-Comeback Karetsas vor BVB-Comeback © AFP/SID/SASCHA SCHUERMANN

Kovac sieht positive Tendenz: „Er hat Spaß im Training“

„Er ist wohlauf, das ist wichtig. Wenn man sowas erlebt, dann hat man das sicherlich noch im Hinterkopf“, sagte Kovac: „Aber ich sehe von Tag zu Tag, dass er dort freier wird. Er ist positiv unterwegs, er lacht, er freut sich, er hat Spaß im Training.“ Sollte Karetsas zum Einsatz kommen, werde er „sicherlich die Leistung bringen können, die er auch in den ersten Spielen gezeigt hat“.

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Nach drei Siegen aus drei Begegnungen reise seine Mannschaft mit einer „breiten Brust“ zu den Schwaben, sagte Kovac: „Es ist das letzte Spiel vor der Länderspielpause, und das wollen wir schon positiv gestalten. Das macht sich leichter und viel schöner, wenn man mit einem Sieg nach Hause fährt.“